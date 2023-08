Seis militares da Ucrânia morrem após queda de helicópteros de combate

Ucrânia - Seis militares ucranianos morreram na queda de dois helicópteros de combate no leste da Ucrânia, onde as forças de Kiev travaram uma contraofensiva contra os russos, anunciou o Departamento Nacional de Investigação da Ucrânia (SBI) nesta quinta-feira, 31.



"Dois helicópteros militares MI-8 caíram durante uma missão de combate. Seis militares das Forças Armadas ucranianas morreram", disse o SBI em um comunicado, acrescentando que o incidente ocorreu na terça-feira, 29, na região de Kramatorsk.



O SBI acrescentou que se prestará uma "atenção especial à avaliação do estado técnico dos helicópteros e ao respeito das regras de preparação para os voos", além das hipóteses de que os aparelhos foram objeto de uma "sabotagem", ou "destruídos pelo inimigo".



Helicópteros ucranianos MI-8, da era soviética, são usados nas linhas de frente para bombardear as linhas russas com foguetes. Em geral, voam em pares, perto do solo, e então sobem repentinamente para lançar os disparos, antes de retornarem para sua base, também voando rente ao solo.



O incidente ocorreu depois que três pilotos ucranianos morreram na colisão acidental de dois aviões de treinamento de combate L-39 na semana passada, no norte do país.