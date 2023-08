Pérolas Negras estreia com empate na Copa Rio Sub-20-OPG

Pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Rio Sub-20-OPG, o Pérolas Negras empatou em 1 a 1 com o Flamengo. A partida foi realizada nesta quarta-feira (30) no Estádio do Trabalhador, em Resende.



O gol rubro-negro foi marcado por João Marcos, aos 15 minutos do segundo tempo. Depois, aos 46, O gol da Academia Pérolas Negras foi contra do defensor adversário.



A partida de volta da competição (válida pela segunda fase da competição) acontece no dia 11 de setembro, às 14h45, na Gávea.