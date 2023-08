Investigado pela morte de jovem na Rocinha aparece amarrado após suposta agressão; veja vídeo

Vídeo mostra suspeito de matar a namorada, Jenifer Carvalho Paes, com as mãos amarradas, saindo de uma van da Rocinha, na Zona Sul. Segundo a família da vítima, ele teria sido agredido por traficantes da comunidade.

A Polícia Civil apura se Jenifer foi vítima de feminicídio praticado por Gabriel ou se ela se matou. O corpo dela foi encontrado, na segunda-feira (28), com um tiro no peito, dentro da casa em que morava com o namorado. O que se sabe até o momento é que a arma usada na cena do crime pertencia a Gabriel. O armamento foi apreendido e também passou por perícia.O investigado prestou depoimento logo após supostamente ser agredido e passou por exame residuográfico, procedimento que vai procurar vestígios de metais, como chumbo e cobre, nas suas mãos e roupas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto para cuidar dos ferimentos e depois liberado.Segundo a delegada Flávia Goes Monteiro, titular da 11ªDP (Rocinha), responsável pelo caso, ainda não está descartado nem feminicídio, nem suicidio. O caso está sendo investigado e ela aguarda o resultado dos exames periciais.Em depoimento, Gabriel disse que os dois brigaram horas antes, mas que estava dormindo no mesmo quarto que Jenifer e que acordou apenas com o barulho do tiro. A família da vítima contesta essa versão. Eles estiveram na delegacia nesta quarta (30). Para a família de Jenifer, não há dúvidas que a jovem foi vítima de feminicídio. Segundo a avó, Thaina Leandro Paes, Gabriel era agressivo e mantinha a neta em cárcere privado há cerca de um mês. "Eu criei ela, todos amavam minha neta. Ela era carinhosa, educada, estudiosa. Já tinha 4 meses que ele a levou, mas só tinha 1 mês que eles estavam morando na Rocinha. Foi aí que ele a deixou em cárcere privado. Ele era doente de ciúme", afirmou.Após a morte, Gabriel ainda teria ligado para a mãe de Jenifer relatando o caso. "Ele friamente ligou para minha filha e disse: 'Vem buscar sua filha que está morta'", disse Thania.A avó revelou também que a neta não tinha contato com a família, e que a última vez que falou com o pai foi para pedir dinheiro para se alimentar. "O pai passou um pix para ela. Aí ele quebrou o celular dela, para ela não se comunicar com a família. Até aí ela passou o número do celular do irmão para uma amiguinha dela, por isso nós ficamos sabendo do falecimento", explicou.Ainda de acordo com Thaina, o suspeito armou a cena para parecer que a vítima teria cometido suicídio. "Eu, minha filha e o pai fomos lá, quando chegamos nos deparamos com o corpo dela na cama, com um tiro no peito. Aquele covarde agrediu ela antes e fez parecer suicídio", disse.