Polícia Militar apreende trouxinhas de maconha em terreno baldio

A Polícia Militar (PM) apreendeu na quarta-feira (30) trouxinhas de maconha em um terreno baldio em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.



Segundo a PM, os agentes receberam uma denúncia de que suspeitos estavam no local guardando entorpecentes. Quando chegaram, um suspeito fugiu.



Em buscas pelo terreno baldio, os policiais encontraram uma sacola plástica com 94 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real.