Paratleta de Mesquita ganha duas medalhas de ouro em Campeonato de Natação Mineiro

Flávio Rossini foi medalhista no campeonato de natação no Meeting das Loterias Caixa, em Belo Horizonte, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

Mesquita – O atleta mesquitensefoino campeonato deno Meeting das Loterias Caixa, em Belo Horizonte, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

O atleta que possui deficiência visual recebeu duas medalhas de ouro na modalidade S11, além de diminuir o índice nacional para disputar o campeonato brasileiro. Em setembro, ele vai participar de uma seletiva em São Paulo, o qual poderá classificá-lo para competir nos Jogos Pan-Americanos, no Chile, em novembro.



O município fez questão de prestigiá-lo, destacando o solo mesquitense ser fértil para grandes talentos.

“Mesquita é um solo fértil para grandes talentos, a gente diz sobre nosso atleta ter feito o terceiro melhor tempo no Brasil na modalidade S11, nos 100 metros costas e nos 100 metros borboleta”, informou a organização.



O paratleta disputou pela Adaan, Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mesquita.