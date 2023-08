Ministro da Defesa do Reino Unido pede demissão após quatro anos no cargo

Reino Unido - O ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, que teve um papel crucial no apoio à Ucrânia após a invasão russa, pediu demissão formalmente nesta quinta-feira, 31, e o governo anunciou que será substituído por Grant Shapps, que era o titular da pasta da Energia.



Wallace, 53 anos, havia anunciado no mês passado a intenção de aposentar-se da vida política depois de passar nove anos no governo, quatro deles à frente do ministério da Defesa.



"Fui eleito deputado em 2005 e, depois de tantos anos, é hora de dedicar aos aspectos da vida que tenho negligenciado e explorar novas oportunidades", escreveu em sua carta de demissão publicada pelo serviço de comunicação do governo.



O gabinete do primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou alguns minutos depois a nomeação de Shapps, 54 anos, para a pasta da Defesa.



A imprensa britânica acredita que a mudança é parte de uma reforma ministerial mais profunda que permitiria a Sunak preparar sua candidatura para as eleições gerais de 2024. Porém, tudo indica que as outras mudanças acontecerão no final do ano. Wallace teve um papel chave no apoio ocidental à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.



Candidato ao posto de secretário-geral da Otan, Ben Wallace não conseguiu o apoio dos Estados Unidos e o norueguês Jens Stoltenberg foi reeleito. Wallace era o ministro da Defesa com mais tempo no cargo desde Winston Churchill.



Era o único ministro à frente de uma pasta de alto escalão que permaneceu no mesmo cargo nos últimos três governos: no de seu aliado Boris Johnson, no efêmero governo de Liz Truss e, por último, na gestão de Sunak.