Presidente da CPMI ameaça expulsar deputados bolsonaristas por mau comportamento

Brasília, 31 - O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, Arthur Maia (União Brasil-BA), ameaçou expulsar do plenário os deputados bolsonaristas André Fernandes (PL-CE) e Abílio Brunini (PL-MT) por considerar que os dois atrapalham o andamento dos trabalhos



O bate-boca entre os parlamentares começou após os deputados atrapalharem a fala da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) durante sessão nesta quinta-feira, 31. Fernandes interrompeu diversas vezes a fala da parlamentar. Maia, por sua vez, disse que não iria permitir esse comportamento. "Querem tumultuar a sessão porque não têm argumento. Conversa absurda essa", disse o presidente da CPMI.



"Eu fico calmo da forma que eu quiser, mas eu lhe garanto que vossa excelência não vai tumultuar a sessão. Não vai tumultuar! Eu mando vossa excelência interromper a sua fala que eu lhe retirar do plenário. Se vossa excelência continuar com essa argumentação e provocando a mesa, eu vou mandar retirar vossa excelência do plenário", prosseguiu Maia, reagindo a pedidos para que tivesse calma.



Abílio Brunini, por sua vez, ficou em pé ao lado da Mesa Diretora instigando a confusão. Os parlamentares colhem na sessão o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias, testemunha aguardada pela oposição desde o início dos trabalhos da CPMI.