Projeto-piloto de atualização da caderneta atende mais de 100 crianças em Meriti

100 crianças foram imunizadas no lançamento do projeto-piloto de atualização de cadernetas em São João de Meriti. Ação inicial aconteceu na Creche Municipal Criança Feliz, no Jardim Metrópoles.

Segundo a pasta, a equipe verificou as cadernetas com as doses em atraso e disponibilizou todas as vacinas do calendário pediátrico, que incluem: a BCG; a Hepatite B; a Febre Amarela, a Tríplice Viral, a Varicela, a Pentavalente, entre outras.



“Esperamos alcançar um grande percentual de vacinação, atingindo assim a meta do Ministério da Saúde. Aliás, esperamos ir além do objetivo esperado. Vacinas salvam vidas e é o melhor presente que podemos dar às crianças no âmbito da saúde”, disse a secretária de Saúde Drª Marcia Lucas.

O Programa Saúde na Escola atende mais de 30 mil alunos em cerca de 70 escolas do município. “Essa é uma estratégia de vacinação extramuros que busca melhorar as coberturas vacinais do município. Além de ajudar na imunização de algumas crianças que os pais têm dificuldade de levar até a unidade de saúde. Então, nós facilitamos levando a vacina até o local onde eles estudam”, explicou Paulo Ribeiro, superintendente de Vigilância Epidemiológica de SJM.



Da esquerda para a direita: Zé Gotinha; Paulo Ribeiro, superintendente de Vigilância Epidemiológica; Elias Moreno, diretor geral da Creche Municipal Criança Feliz; Drª Marcia Lucas, secretária de Saúde; Sara Coe, coordenadora do PSE pela Educação; Gerusa Helena, diretora-adjunta da creche; e Hudson Santoro, supervisor de Enfermagem Jeniffer Sarmento

O evento foi organizado pela Coordenação do Programa Saúde nas Escolas e teve o apoio da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e da equipe da Unidade de Saúde da Família Dr. Jorge Tannus Rejane.