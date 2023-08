Com baixa adesão a vacinação, postos estendem horário de funcionamento neste sábado

Rio - Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai promover, neste sábado (2), o Dia D da multivacinação, que terá horário de atendimento estendido até às 17h nos postos. Dados divulgados pela própria SMS revelam que apenas 28,1% da população elegível, ou seja, acima de 12 anos, recebeu uma dose da vacina bivalente.

Com a baixa adesão, a bivalente está entre os imunizantes disponibilizados nos postos e previne contra a nova subvariante Ômicron EG.5 . Também conhecida como Éris, a variante foi confirmada nesta quarta-feira (30) pela SMS, após um homem, de 46 anos, apresentar sintomas leves.

A Prefeitura do Rio tem o objetivo de mudar o quadro desta cobertura vacinal e pretende vacinar 80% da população elegível. Por isso, a SMS organizou o Dia D para este sábado (2), estendo o horário até às 17h, quando, normalmente, o funcionamento nestes dias é até às 12h.

A multivacinação

A Praça Afonso Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio, vai virar um grande parque de cultura, brincadeiras e vacinação neste sábado (2). O "Vacina, Tijuca" vai ser uma ação com uma série de atrações culturais para atrair a população e marcar o Dia D da Campanha de Multivacinação na região. A programação vai das 9h às 17h e faz parte do "Vacina, Rio", que é uma grande mobilização para incentivar a imunização e recuperar as coberturas vacinais dos cariocas de todas as idades.



Iniciada no dia 23 de agosto, a Campanha de Multivacinação vai até o dia 15 de setembro e tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação. O objetivo é aumentar a cobertura desse público, reduzindo, assim, o risco de transmissão de doenças.

A programação vai oferecer brincadeiras para as crianças durante todo o dia, com a finalidade de atraí-las para a vacinação e tornar a experiência mais divertida. Além disso, tem o propósito de levar os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas, disponibilizando-os em uma das áreas mais movimentadas do bairro.

Subvariante Ômicron EG.5

A SMS confirmou, nesta quarta-feira (30), o primeiro caso da subvariante Ômicron EG.5, também conhecida como Éris, na cidade. A contaminação foi atestada pelo laboratório de sequenciamento genético da Fiocruz.



Segundo a pasta, um homem de 46 anos, que apresentou sintomas leves, manteve isolamento domiciliar e não apresenta mais sintomas. O paciente também não havia tomado a dose de reforço da bivalente contra covid-19.



Ao DIA, o secretario municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse, nesta quarta-feira (30), que o paciente contaminado é da região de Cosmos, na Zona Oeste, e reforçou que a subvariante EG.5 pode ser contida com a vacina bivalente. "Ela tem exatamente o mesmo comportamento que as demais variantes da Ômicron. Na verdade, é uma subvariante e já sabemos que ela é sensível à vacina bivalente, que continua protegendo para casos graves. Independente do esquema vacinal anterior é importante que essas pessoas tenham pelo menos uma dose da bivalente", explicou o secretário.

Serviço: