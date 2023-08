Bienal do Livro no Rio terá viagem virtual abordando consumo consciente de água

Rio - Um ônibus caracterizado de nave espacial levará o público da Bienal do Livro, que ocmeça nesta sexta-feira (1 à uma viagem virtual sobrevoando um rio. A atração chamada de Aqua Nave é uma iniciativa da empresa Iguá, em parceria com a organizção Green Nation para conscientizar o público sobre consumo de água, destinação de esgoto, reciclagem e preservação ambiental, água parada e descarte de resíduos.



O veículo ficará estacionado no Pavilhão 4 do Riocentro durante todo o evento, com entrada gratuita. Ao chegar ao local, o público será acomodado em poltronas instaladas no interior do espaço e receberá o O Dia s óculos de realidade virtual para fazer a viagem.

A atração dura cerca de 12 minutos, atende 15 pessoas por vez e no máximo 900 participantes por dia. Não há restrição de idade para entrar, mas a Iguá diz que o aproveitamento é maior a partir dos 9 anos.



Sobre a Bienal do Livro



Considerado o mair evento de literatura do Brasil, A Bienal do Livro Rio, que começa nesta sexta-feira (1) completa 40 anos em 2023. O evento vai receber mais de 300 autores entre convidados nacionais e internacionais.



Um dos objetivos dessa edição especial é trazer a experiência multimídia para o público, através de atrações tecnológicas e conteúdo sobre gamers. Entre os dias 1 e 10 de setembro a bienal espera receber cerca de 600 mil pessoas.

Os ingressos custam a partir de 19,50 reais e podem ser adquiridos online em www.bienaldolivro.com.br

