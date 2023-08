PF faz operação para combater abuso contra crianças e adolescentes na internet

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (31), a Operação Casual Encounter visando combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Na ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade de Paraty, na Costa Verde.



De acordo com as investigações, as ações do suspeito estão relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil e as suspeitas são de que ele teria armazenado vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças e adolescentes.



Durante a ação, os policiais apreenderam equipamentos de informática que serão analisados pelo setor de perícias da Polícia Federal.



O suspeito responderá por armazenar imagens com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, com pena prevista de 4 anos de prisão.