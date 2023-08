Bolsonaro chega à Polícia Federal para prestar depoimento sobre joias sauditas

Convocado a depor à Polícia Federal (PF), o ex-presidente da República Jair Bolsonaro chegou há pouco à sede da superintendência da PF, na área central de Brasília (DF).



Bolsonaro e outras seis pessoas serão ouvidas simultaneamente, nesta quinta-feira (31), sobre as suspeitas de apropriação indevida de joias com que autoridades públicas sauditas presentearam o ex-presidente.



Foram convocados a depor a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; o ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência, Fabio Wajngarten; o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid; o pai de Mauro Cid, o general César Lourena Cid; o advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, e os ex-assessores da Presidência, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati.



Wassef é o único dos convocados a prestar depoimento por videoconferência. Ele está na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Em Brasília, o primeiro depoente a chegar ao edifício-sede da corporação foi o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.



Bolsonaro e Wajngarten chegaram ao mesmo tempo, em veículos diferentes, por volta das 11 horas. Mais cedo, Wajngarten já tinha usado a rede social X, antigo Twitter, para confirmar que compareceria à sede da PF, no horário previsto, para depor.