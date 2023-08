Pacto pela Juventude recebe inscrições para 600 vagas com bolsa de R$ 400

Estão abertas as inscrições para 600 vagas nas novas turmas do Pacto pela Juventude, projeto da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que tem como foco a qualificação de jovens de 15 a 29 anos em participação social e liderança comunitária. Complexo do Alemão, Cidade de Deus, São Carlos, Rocinha, César Maia (Vargem Pequena), Santa Cruz e Guaratiba são alguns dos 60 núcleos territoriais em que serão oferecidas as chances de participar do projeto.



O Pacto pela Juventude é um projeto desenvolvido em três diferentes etapas. Na primeira, são realizadas as oficinas formativas e as ações de multiplicação de conhecimentos. Em seguida, os jovens vão a campo para conhecer a realidade das favelas onde moram para as pesquisas territoriais. Por último, o projeto final e o plano de trabalho são desenvolvidos pelos alunos, que pensam em estratégias práticas para amenizar ou solucionar problemas corriqueiros ou questões de cunho social relacionadas às trilhas formativas propostas. A iniciativa já formou mais de 800 jovens.



Inscrições, vagas e seleção



A seleção priorizará inscritos do banco de oportunidades do projeto que atendam, pelo menos, um dos seguintes critérios: jovens que não trabalham e não estudam; negros; membros de famílias com renda mensal de até três salários-mínimos; membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); mães; egressos do sistema socioeducativo; e egressos do sistema prisional.



As trilhas são oficinas no formato de aulas teóricas e práticas. Dentro do programa da trilha Sustentabilidade, por exemplo, uma das temáticas das oficinas será alimentação saudável, orgânica e hortas comunitárias. Na de Cultura, será possível investigar e promover a valorização de aspectos artísticos e culturais das comunidades. Em Esporte, será possível identificar como melhorar o acesso a equipamentos e diferentes modalidades, promovendo o incentivo à qualidade de vida e saúde.

Para se inscrever no Pacto pela Juventude, é preciso acessar o link disponível nas redes sociais da Secretaria da Juventude, até o dia 30 de setembro, e preencher o formulário. Serão selecionados jovens que receberão auxílio financeiro no valor de R$ 400, divididos pelas seguintes trilhas de conhecimento do PPJ: Cultura, Esporte e Sustentabilidade.