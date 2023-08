Polícia Militar prende dois homens com celulares, cartões e chaves de carro roubados na Zona Oeste

Rio - Policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (31), dois homens com objetos roubados, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



Segundo a PM, os oficiais abordaram os suspeitos na Estrada do Engenho durante patrulhamento. Com eles, foram apreendidos aparelhos celulares, chaves de outros veículos, cartões bancários de terceiros e uma réplica de pistola.



Os criminosos, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados para a 34ª DP (Bangu).