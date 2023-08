Desoneração tira receita dos municípios e precisa levar em conta governo e trabalhadores, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ligou nesta quinta-feira, 31, a desoneração da folha de pagamento, cuja prorrogação foi aprovada pela Câmara na quarta-feira, 30, devido à perda de receita pelos municípios. Ele deu a declaração em discurso em Teresina (PI), em ato de divulgação do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"Cada vez que desonera, o governo federal perde receita, no fundo, no fundo quem perde receita é o município, que recebe o Fundo de Participação dos Municípios e que o dinheiro não vai para eles", disse o presidente.



Segundo Lula, nesse tipo de discussão é necessário ouvir o governo federal e os trabalhadores, além dos empresários.



"Eu lembro que no governo Dilma, de janeiro de 2011 até 2015 a gente desonerou R$ 540 bilhões. E isso sem contrapartida. Significa que, não colocando os trabalhadores para negociar, só um lado ganha. E nós queremos que os dois lados ganhem", afirmou.



Lula disse que é necessário tratar os prefeitos com respeito, principalmente no cenário atual de dificuldade financeira em muitas prefeituras.



Segundo o presidente, foram repassadas atribuições aos municípios sem a distribuição proporcional de recursos.