Padre é condenado a três anos de prisão na Rússia por criticar invasão do território ucraniano

O padre russo Ioan Kurmoiarov, que criticou a ofensiva na Ucrânia, foi condenado a três anos de prisão, informou o tribunal de São Petersburgo (noroeste) nesta quinta-feira (31).



Ele foi "considerado culpado de ter cometido um crime", e "o tribunal impôs uma pena de prisão de três anos em uma colônia penitenciária", disse o tribunal em um comunicado publicado no Telegram.



Ele também foi "privado do direito de se expressar na Internet durante dois anos", acrescentou.



Segundo a Anistia Internacional, Ioann Kurmoiarov, padre e monge da igreja ortodoxa russa que vive em São Petersburgo, denunciou no YouTube o que considera uma agressão e instou os cristãos a condená-lo.



"Em 1º de abril de 2022, ele perdeu seu status de padre. Em 7 de junho, Ioan Kurmoiarov foi preso e acusado de espalhar deliberadamente informações falsas", segundo a organização não governamental.



Desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, apenas alguns padres da igreja ortodoxa na Rússia, que afirma ter 150 milhões de fiéis em todo o mundo, falaram abertamente contra a campanha militar do Kremlin.



O chefe da igreja ortodoxa russa, Kirill, um forte aliado de Vladimir Putin, pediu que apoiem o governo.



Quase todos os opositores importantes fugiram do país, ou foram presos, como o mais conhecido deles, Alexei Navalny, condenado em agosto a 19 anos de prisão em um novo julgamento.