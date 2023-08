Furto de cabos causa problema na circulação do metrô

Rio- Passageiros do MetrôRio enfrentaram atrasos e superlotação na manhã desta quinta-feira (31) após uma queda de energia entre as estações Central e São Cristóvão, na Zona Norte. O serviço, que chegou a ficar com intervalos irregulares, foi normalizado ainda pela manhã, e as linhas 1,2 e 4 funcionam normalmente.

Segundo a concessionária, que não informou quanto durou a pane, o problema foi causado por furto de cabos. O suspeito pelo crime foi detido por agentes da empresa e conduzido "à delegacia da região".



Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para conseguir chegar ao trabalho e publicaram fotos e vídeos de composições apagadas e estações cheias. Em um dos registros, a plataforma na Pavuna, onde termina a linha 2, aparece lotada.

Falta de energia causada por furto de cabos irritou passageiros nesta quinta-feira (31).

Crédito: @Kadu210281 #ODia pic.twitter.com/fFMz7yyhHI — Jornal O Dia (@jornalodia) August 31, 2023

"Trem parando toda hora. Que horas vou chegar no trabalho? O que esta acontecendo?", postou um internauta. "Agora é um milagre quando não há atrasos no metro. Qual é a desculpa de agora? Essa demora para sair das estações logo cedo? Tem que ter muita paciência e tempo né", reclamou outro. Um dos passageiros fez ironia com a situação: "O homem nasce bom, o metrô que o corrompe."

Ainda em nota, o MetrôRio disse que apenas em 2023 registrou 44 furtos de cabos no sistema e orientou que, em caso de flagrante, a própria populção denuncie a ação às equipes de segurança e à Polícia Militar.



Problema recorrente



Na última segunda-feira (28), a concessionária publicou em suas redes sociais que, devido a um problema técnico na via, os intervalos ficaram irregulares. No último dia (24), passageiros também sofreram com superlotação na estação de Botafogo. Na ocasião, a empresa informou que precisou cortar a energia por causa de acesso indevido.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Raphael Perucci