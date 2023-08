Simone Tebet diz que Orçamento foi o 'mais complexo da história' e que tem certeza de meta zero

Brasília - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, classificou nesta quinta-feira, 31, o projeto de Orçamento que será entregue ao Congresso ainda nesta mesma data como o "mais complexo de toda a história". Segundo Tebet, isso se deveu ao contexto de elaboração da peça, em que a Fazenda e o Planejamento tiveram de conviver com três regras fiscais: a do teto de gastos; a da PEC da Transição, que valeu neste ano; e do novo arcabouço fiscal, sancionado nesta semana.



Apesar dos "grandes desafios" impostos pelo cenário, Tebet afirmou que o Orçamento é "muito equilibrado" e avaliou ter "certeza" de que a meta de déficit zero em 2024 será alcançada, "apesar das dificuldades".



"O Orçamento está muito equilibrado, com todas despesas contratadas, receitas muito bem delineadas, naquilo que a Receita faz de ser conservadora com os números (...) Depois da nossa conversa teremos números muito positivos para apresentar em coletiva aos senhores", disse a ministra do Planejamento, em entrevista coletiva à imprensa.