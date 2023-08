Maquiador de famosos foi ressuscitado durante internação, diz Danni Suzuki

Rio - O maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares , de 46 anos, conhecido como Rico Tavares, precisou ser ressuscitado na terça-feira (29) pela equipe médica do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, onde ele está internado há 10 dias depois de ser atropelado. A informação foi divulgada pela atriz e amiga Danni Suzuki, que acompanha sua internação.

Suzuki contou, através dos stories em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (30), que Rico teve um problema que fez com que seu coração parasse. Rapidamente, os médicos fizeram os procedimentos necessários e conseguiram ressuscitá-lo.

"Ontem [terça], a gente teve um episódio um pouquinho assustador. O Ricardinho apagou, partiu e os médicos trouxeram ele de volta. Foi tudo muito rápido. É uma fase dele de altos e baixos mesmo. Eu já compreendi que o quadro dele vai ser esse, de altos e baixos. A gente precisa ter muita paciência. Foi um susto que ele teve, a pneumonia se complicando um pouco", disse.

A atriz também revelou que o maquiador precisou ser sedado, nesta quarta-feira (30), após uma leve melhora em seu quadro de pneumonia . Enquanto acompanha a internação, Danni contou que costuma fazer exercícios com corpo do amigo para ajudar na sua recuperação.

"Hoje [quarta], ele acordou bem melhor. A pneumonia bem melhor. O pulmão abriu. Essa bolinha do olho, que estava pequenininha, começou a fazer um movimentozinho. Porém, agora a tarde voltou a ter dificuldade na gasometria e no oxigênio. Voltou a ter essa dificuldade. Ele voltou a ser sedado. A gente já estava contando os minutinhos para ele acordar. O sedativo já tinha passado, mas ele precisou ser sedado novamente. Ele volta para aquele estado adormecido até tratar essa questão do pulmão. Eu consegui dar duas aulinhas de ballet porque o pezinho vai esticando e enrijecendo. Teve essa complicação, ele precisou ser sedado novamente. A gente precisa ter paciência. Ele vai dormir mais alguns dias. Poucos eu espero", explicou.

Danni ainda completou que continua buscando forças na fé em Deus para que todo o sofrimento passe e o amigo se recupere. De acordo com a direção do hospital, o quadro de saúde do maquiador continua grave nesta quinta-feira (31).

Possibilidade de crime

Após a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investigava seu suposto desaparecimento, concluir que Rico foi realmente atropelado , o caso ficou sob responsabilidade da 74ª DP (Alcântara). Ao DIA, o delegado Luis Maurício Armond explicou que aguarda a chegada do material apurado pela DDPA para verificar se o maquiador foi vítima de um crime antes do atropelamento

"Claro que existe essa possibilidade, só que preciso fazer uma análise do material. Até agora, só foi encaminhado o procedimento virtualmente. O material ainda vai chegar nas minhas mãos", disse.

No momento, o motorista que atropelou Rico não responde por nenhum crime. As imagens apontam que o maquiador entrou correndo na frente e caiu na frente do veículo. Após atingi-lo, o condutor prestou socorro e registrou a ocorrência na 74ª DP.

O carro do maquiador foi encontrado na tarde da última sexta-feira (25) e levado para a Cidade da Polícia, onde passou por uma perícia. O veículo estava no mesmo local onde o homem foi encontrado ferido, nas proximidades da RJ-104, altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo.