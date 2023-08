Rio segue com tempo estável para os próximos dias

Rio - O tempo na cidade do Rio seguirá estável nos próximos dias. Segundo o Alerta Rio, a tendência é uma elevação gradual da temperatura, com sol no fim de semana e não há previsão de chuva até segunda-feira (04).

Na sexta-feira (01/09), a previsão indica céu claro com variação na nebulosidade. Os ventos estarão moderados e as temperaturas começarão a subir, com máxima de 31°C e mínima de 16°C. No sábado (02), haverá sol e céu claro na cidade, ainda sem chance de chuva. Os termômetros registrarão a máxima de 32°C e a mínima de 16°C. Os ventos estarão fracos a moderados.

Já no domingo, é esperado que o tempo permaneça ensolarado e com temperaturas altas, atingindo a máxima de 35°C e a mínima de 18°C. Os ventos estarão fracos a moderados.

Para a segunda-feira (04), a condição do tempo ainda será de estabilidade, variando entre céu claro e parcialmente nublado, com máxima de 36°C e mínima de 19°C.

Nesta noite de quinta-feira (31), o céu permanecerá com muitas nuvens e parcialmente nublado. Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas permanecerão amenas em relação ao dia anterior, com máxima de 29°C e mínima de 14°C.