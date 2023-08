'MEIA HORA' concorre ao Troféu AIB de Imprensa na categoria Melhor Jornal

Rio - Ofoi indicado ao Troféu AIB de Imprensa 2023 na categoria Melhor Jornal Impresso/Site. A premiação, promovida pela Associação de Imprensa do Brasil (AIB), chega à 14ª edição, em 2023. Famoso pelas capas marcantes que fazem sucesso nas bancas e nas redes sociais, oé, também, o jornal mais lido do Rio.Estão concorrendo também como melhores do ano os atores e atrizes Nicolas Prattes, Raphael Logam, Rômulo Estrela, Sheron Menezzes, Mariana Ximenes e Sophie Charlotte e os colunistas Hugo Gloss e Lu Lacerda, entre outros, além de jornalistas e veículos de imprensa.Na categoria Destaque Especial, escolhida por comissão formada por diretores da AIB e formadores de opinião, a atriz Paola Oliveira e o jornalista Roberto Cabrini vão ser homenageados.A votação popular para eleger os vencedores começou na quarta-feira (30) e termina às 23h59 do dia 6 de outubro. Para deixar seu voto, basta clicarA cerimônia de premiação será dia 13 de dezembro, às 19h, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Leblon, Zona Sul do Rio.