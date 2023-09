Ministério Público do Rio condena ex-prefeito de Macaé por improbidade administrativa

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) condenou, nesta quinta-feira (31), o ex-prefeito de Macaé Riverton Mussi Ramos por ato de improbidade administrativa. De acordo com a denúncia, o político foi responsável por garantir que o servidor Pedro Costa Linhares tivesse o salário pago pelo município, mesmo sem trabalhar, entre 2006 e 2012.



Na ocasião, Riverton teria assinado um termo que cedia Pedro Linhares ao gabinete do então prefeito de Conceição de Macabu, Claudio Eduardo Linhares, seu pai. Pedro tinha o salário pago pelo município de Macaé, mesmo atuando em Conceição de Macabu durante todo o período em que o pai foi chefe do Poder Executivo. Ainda segundo o MPRJ, as investigações apontaram que Linhares sequer trabalhava no gabinete.



O Juízo da 2ª Vara Cível de Macaé determinou também que Riverton e Pedro Linhares devolvam aos cofres públicos toda a remuneração recebida durante os seis anos, além da suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito por oito anos.



Procurada pelo O DIA, a assessoria do ex-prefeito de Macaé Riverton Mussi Ramos não retornou às tentativas de contato. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.