Suspeito é apreendido por assaltar usando grampeador como arma na Região Metropolitana

Rio - Um jovem, de 17 anos, foi apreendido nesta quarta-feira (30), após roubar três celulares usando grampeador como uma arma falsa para ameaçar as vítimas, na Praça da Cantareira, em Niterói, na Região Metropolitana.



Os policiais do Niterói Presente localizaram o suspeito após terem sido acionados por duas vítimas, que relataram o crime e descreveram o homem. Com ele, foram encontrados uma bicicleta, o grampeador e os celulares.



O acusado foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói).