'Coxinha', chefe do tráfico da Comunidade do Tirol, é encontrado morto na Freguesia

Rio - O chefe do tráfico da Comunidade do Tirol, identificado como Daniel Xavier de Oliveira, conhecido como 'Coxinha', foi encontrado morto, na noite da quinta-feira (31), na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes 18º BPM (Jacarepaguá) foram à Rua Tirol e encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou a morte do traficante. A área foi isolada para a perícia e a Delegacia de Homicídios (DH) foi acionada. A investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos e apurar a autoria do crime.

Segundo informações preliminares, ele teria sido morto por milicianos de Rio de Pedras dentro de sua casa, enquanto dormia.