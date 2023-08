Camelôs protestam no Centro contra atuação de agentes da Guarda Municipal

Um grupo de vendedores ambulantes ocupa parte do cruzamento entre as avenidas Rio Branco e Nilo Peçanha, no Centro do Rio, desde às 16h desta quinta-feira (31). De acordo com relatos dos camelôs, o ato é um protesto contra ação de ordenamento da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) que teria resultado na agressão contra um ambulante no início da tarde.



Ao todo, cerca de 30 pessoas ligadas aos movimentos de camelôs participam do ato com camisas, faixas e cartazes. O ato é acompanhado de perto por policiais militares.

Durante o ato, manifestantes gritavam frases de ordem como "queremos trabalhar, queremos trabalhar" e "só a luta faz a mudança".



Por conta do protesto, a circulação dos VLTs nas linhas 1 e 3 foi interrompida no trecho entre a Carioca e a Sete de Setembro.

Em nota, a Guarda Municipal explicou que agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) estavam em operação de ordenamento, na tarde desta quinta-feira, quando foi realizar a apreensão de mercadoria de um ambulante irregular.

Segundo a Guarda, o camelô teria reagido à ação das equipes inflamando outros comerciantes do entorno, além de ter "desacatando e atirando uma pedra em um agente". Durante o ato, uma viatura foi apedrejada e um agente teve leves danos nas costas.

O caso será registrado na 5ª DP, para onde os agentes foram encaminhados.