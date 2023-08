Mercado Pago terá cartão de crédito para pessoas jurídicas

São Paulo - O Mercado Pago lança em setembro um cartão de crédito para pessoas jurídicas. Com bandeira Visa, sem anuidade e parcelamento de até 18 vezes sem juros para compras na plataforma, o produto será focado em Pequenas e Médias Empresas (PME).



Esse público representa boa parte dos vendedores do Mercado Livre no Brasil. Ao todo, são cerca de 5,5 milhões de vendedores na plataforma que variam desde pessoas físicas até lojistas maiores.



Segundo pesquisa interna, 35% dos PMEs que vendem por meio do Mercado Livre esperam crescer ao menos 30% em 2023. Nessa categoria, 1 em cada 4 afirmam precisar de crédito para tocar seu negócio.



"Além disso, a empresa afirma que o acesso ao open finance (compartilhamento de dados do cliente em outras instituições financeiras) tem ampliado a oferta de crédito da companhia. Hoje, 80% das novas safras de crédito já contam com acesso a essas informações", explica o vice-presidente sênior responsável pelo Mercado Pago, Túlio Oliveira.