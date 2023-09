Motorista que atropelou personal na Barra da Tijuca é denunciado por homicídio doloso

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o motorista Marcus Vinicius Cardoso Fazenda, nesta terça-feira (29), por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele é acusado de atropelar o personal trainer Hitallo Muller Azevedo. Hitallo atendia, entre outros clientes, a modelo e dançarina Gracyanne Barbosa. A ação foi da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca. Na denúncia, os promotores ainda pediram a prisão preventiva de Marcus Vinicius.

A denúncia relata que, no dia 26 de julho, por volta das 19h30, na Avenida Lúcio Costa, na praia da Reserva, Marcus conduzia um veículo em velocidade média de 83,4 km/h, quando a velocidade máxima permitida na via era de 60 km/h. Ele estava na contramão e sob a influência de álcool. Nesse momento, ele bateu na motocicleta pilotada por Hitallo, que morreu na colisão. Após a batida, o carro conduzido pelo denunciado chocou-se contra outro veículo, que estava estacionado próximo ao local do acidente, causando ferimentos no motorista que se encontrava no seu interior.



As investigações apontaram que a violência da colisão foi tão grande que a motocicleta foi arrastada por cerca de 18 metros. O veículo dirigido por Marcus só parou 21 metros após a batida.

Marcos também foi denunciado por dirigir sob efeito de álcool e por lesão corporal, uma vez que também atingiu um carro estacionado, onde estava um outro motorista.