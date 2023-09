Prefeitura de Petrópolis repudia pichação em grafite com rosto de Marielle

Rio - A Prefeitura de Petrópolis divulgou, na noite desta quinta-feira (31), uma nota de repúdio sobre uma pichação em um grafite que homenageia a vereadora Marielle Franco, na Praça da Liberdade, também conhecida domo Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade localizada na Região Serrana do Rio. O espaço é um ponto turístico do município e simboliza a liberdade e a resistência.

O criminoso escreveu a palavra "piranha" na testa da ex-parlamentar. De acordo com o prefeito Rubens Bomtempo (PSB), a pichação, além de ser um ato de vandalismo, é um ataque aos valores democráticos e à luta pessoal de Marielle contra a desigualdade nesse país.

"A pichação no rosto da figura de Marielle Franco é um desrespeito aos ideais de democracia, de resistência e da busca da liberdade. Independente da ideologia política de cada um, é preciso haver o respeito e entendimento das diversidades de opiniões. Marielle presente”, ressaltou.



O grafite de Marielle Franco foi pintado em novembro do ano passado, no Centro de Informações Turísticas (CIT) da Praça da Liberdade, dentro da programação do Mês da Consciência Negra. Assim como Marielle, outros nomes importantes foram representados nos painéis dentro das ações de valorização do povo negro e da cultura da nossa cidade.



“Essa pichação é um ato discriminatório. Afirmamos que os responsáveis por este ato de vandalismo serão identificados e responsabilizados pelos danos causados ao patrimônio público. As políticas afirmativas e o estado democrático de direito garantem os avanços necessários às vidas da população negra de todo Brasil. Nossas manifestações artísticas, culturais, filosóficas e sociais enquanto pessoas negras devem ser devidamente asseguradas e cuidadas por todo o conjunto da sociedade brasileira", manifestou o coordenador da Promoção da Igualdade Racial, Filipe Graciano.



Os painéis foram pintados pelos grafiteiros Doug, Airó, o Crespo e por um grupo de artistas de uma oficina de grafite realizada no Centro de Cultura Raul de Leoni, também como parte da programação do Mês da Consciência Negra.



“Marielle Franco é mulher, negra, mãe, filha, irmã, esposa, lésbica e periférica, que sempre lutou contra as desigualdades, pela liberdade e pela democracia. Esse ato mostra o desrespeito ao povo preto, ao povo pobre, às mulheres e toda e qualquer pessoa que luta por um país melhor e livre de todo preconceito. É também um ato lesbofóbico e a tudo que ela era”, enfatizou a assessora especial do gabinete do prefeito, Karol Cerqueira.