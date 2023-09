Defesa Civil alerta para ventos fortes no litoral paulista

A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta quinta-feira (31) um alerta de ventos fortes para todo o litoral paulista entre sexta-feira (1º) e domingo (3). De acordo com o órgão, os ventos poderão atingir 74 quilômetros por hora. O alerta vale entre as 21h desta sexta-feira e às 09h de domingo.

A recomendação da Defesa Civil é para que as pessoas que estiverem no litoral paulista evitem permanecer no mar e nas orlas da praia nesse período e mantenham atenção especial com edificações e vias que estejam em áreas mais vulneráveis à erosão e inundações costeiras.

A Defesa Civil recomenda ainda cuidado com embarcações e para que os pescadores evitem adentrar em alto-mar. O órgão alerta também para que as pessoas evitem a prática de esportes aquáticos neste final de semana, como o windsurf, kitesurf e surf.