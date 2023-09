Policiais resgatam mulher mantida em cárcere privado em Petrópolis

Rio - Uma mulher vítima de sequestro foi resgatada, nesta quinta-feira (31), depois de ficar cinco dias em cárcere privado em uma casa no centro de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Ela foi libertada após policiais militares do 26º BPM receberem pedido de socorro por meio do perfil da unidade nas redes sociais. A partir da mensagem, os agentes começaram um trabalho de inteligência e equipes foram enviadas ao local.



Durante a ação, uma senhora abordou os militares e informou que a filha estava desaparecida e que estaria sendo feita refém em uma casa no bairro 14 Bis. A vítima foi resgatada e encaminhada para uma unidade de saúde da região.

O suspeito de cometer o sequestro foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidos dinheiro em espécie, cocaína e maconha.