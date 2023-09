Carta ao leitor do MEIA HORA de 1 de setembro de 2023

Nesta sexta acontece na Cidade do Samba a final do concurso de Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval, com show de Diogo Nogueira e entrada franca

Duas mulheres são mortas e um menino de 7 anos fica ferido em tiroteio entre milicianos na Zona Oeste do Rio

Bandido se passava por mulher grávida e roubava celulares de pessoas que anunciavam venda do aparelho na internet

Depois do 'Cavalo tarado' em escolas, Prefeitura do Rio afasta diretora de creche que tocou músicas de conotação sexual para crianças

Projeto Pacto pela Juventude tem 600 vagas para jovens de comunidades com bolsa de R$ 400

Bienal do Livro começa nesta sexta-feira comemorando 40 edições

Por causa de fraudes, governador do Rio cancela concurso para soldado da Polícia Militar

Faustão fala pela primeira vez após transplante de coração e se emociona ao lembrar doador

Fluminense vence o Olimpia e se classifica para a semifinal da Libertadores