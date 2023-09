Programação da Semana da Pátria começa hoje

As comemorações da Semana da Pátria, alusivas ao Dia da Independência do Brasil, terão início nesta sexta-feira (1°), com a abertura da Exposição da Independência, de equipamentos militares como embarcações, carros de combate, armamentos e aeronaves nos estandes das Forças Armada, no Parque da Cidade, em Brasília.

O lema da semana é Democracia, Soberania e União.

O espaço ficará aberto até o dia 3, das 9h às 17h, no estacionamento Ana Lídia, dentro do Parque da Cidade. Os visitantes poderão assistir a apresentações de bandas militares e interagir nas oficinas de recreação e educativas.

Também estão expostos para visita, viaturas blindadas, simuladores de paraquedismo, periscópio para observação em submarinos e passadiço (ponte de comando de um navio), além de maquetes de submarinos do Programa Fragatas Classe Tamandaré, do reator nuclear e do submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear.

No domingo (3), na Praça dos Três Poderes, ocorrerá a tradicional troca do Pavilhão Nacional, às 10h, com desfile da Guarda de Honra e apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais.

O Ministério da Defesa informou que o desfile cívico-militar, terrestre e aéreo, no dia 7 de setembro, terá início às 9h. A expectativa é que o reúna cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A Esquadrilha da Fumaça encerra a solenidade com uma demonstração.

“Após o desfile, o público presente na Esplanada dos Ministérios poderá conferir uma atração inédita, a Exposição Multimídia. No local, haverá mostra de equipamentos militares e telões interativos para apresentar à população as atividades e os programas estratégicos desenvolvidos pelas Forças Armadas. A Exposição Multimídia vai até o dia 10 de setembro, das 9h às 17h”, informou a pasta.

No Lago Paranoá, será realizada, na parte da tarde, com início previsto para as 16h, uma inédita Parada Naval. Ao todo, serão dez embarcações da Marinha do Brasil, que sairão das proximidades do Clube da Aeronáutica, passando pela Ponte Juscelino Kubitschek, Clube Naval de Brasília, Ponte Honestino Guimarães, Pontão do Lago Sul e Península dos Ministros.