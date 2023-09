Protesto de ambulantes no Centro termina em confronto com Guardas Municipais

Rio - Um novo protesto de ambulantes no Centro do Rio terminou, no fim da tarde desta sexta-feira (1º), em confronto entre Guardas Municipais e manifestantes. De acordo com imagens compartilhadas nas redes sociais, agentes da GM atiravam bombas de gás lacrimongênio e balas de borracha em camelôs que revidavam com pedras.

O confronto aconteceu no Largo da Carioca, próximo à Rua da Carioca e a Avenida Rio Branco. Por conta do incidente, lojas da região tiveram que fechar as portas.

A circulação do VLT também teve seu funcionamento parcialmente interrompido nas linhas 1,2 e 3 por conta da manifestação. O ato se concentrava entre as estações Carioca e Sete de Setembro.

