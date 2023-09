Incrível! Médica retira barata do ouvido de paciente; veja

Uma médica colombiana postou no TikTok imagens do procedimento de retirada de uma barata de dentro do ouvido de uma paciente. O vídeo inusitado chamou muita atenção e já conta com mais de 2 milhões de visualizações, 37,4 mil curtidas e 10,7 mil comentários.



No vídeo, é possível ver algo escuro e arredondado no ouvido da paciente. Aos poucos, com uma pinça metálica longa, a médica puxa o inseto. "É mais comum do que se imagina", respondeu a doutora em um dos comentários no TikTok. A paciente, não identificada, revelou que sentia como se sua orelha estivesse estourando e decidiu procurar atendimento médico após a dor persistir.