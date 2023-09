Vídeo: Mulher rói cabo de segurança em loja para furtar Iphone

Um roubo audacioso chamou atenção em Fuzhou, capital da província de Fujian, na China. Uma mulher foi flagrada roendo o cabo de segurança para furtar um iPhone 14 Plus que estava em exposição em uma loja da cidade. Após cortar o cabo com os dentes, ela colocou o aparelho na bolsa e saiu sem ser notada. O caso aconteceu em 8 de agosto, mas as imagens só vieram à tona nesta semana.

Mulher rói cabo de segurança para furtar Iphone



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/l4mZZIuH3q — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 1, 2023

De acordo com informações do jornal South China Morning Post, o alarme da loja disparou durante a ação, mas os funcionários não perceberam nada anormal e pensaram se tratar de um erro momentâneo. Por isso, o sistema foi desligado, o que permitiu a fuga sem levantar suspeitas. Instantes depois, porém, um funcionário viu o cabo cortado e chamou a polícia. A mulher foi presa aproximadamente 30 minutos após o furto.

Ela alegou que perdeu o celular e entrou na loja para comprar um novo, mas ao ver os altos preços, decidiu furtar. No Brasil, o iPhone 14 Plus custa a partir de R$ 8.599,00.