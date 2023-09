Athletic Club-MG sobe à Série C ao vencer Bahia de Feira no agregado

ÉÉÉÉÉÉÉ O ATHLETIC CLUB NA SÉRIE C!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Bm8gtIewWI — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) September 2, 2023

O Athletic Club, de São João del Rei (MG), com 114 anos de história, estreará ano que vem na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), a equipe foi derrotada pelo Bahia de Feira por 1 a 0, no Mineirão, mas conseguiu o inédito acesso à terceira divisão nacional por ter vencido na Bahia o jogo de ida das quartas de final por 2 a 0. O clube mineiro conseguiu subir logo em sua primeira participação na Série D.

O duelo de volta foi marcado para o Mineirão porque o Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, não atende à capacidade mínima de público exigida pela CBF para esta fase da competição. Pouco mais de 4 mil pessoas acompanharam o jogo, o que representa mais do que a lotação total do acanhado estádio do Athletic. No Mineirão, no entanto, o público ocupou apenas uma pequena faixa dos mais de 62 mil lugares disponíveis.

A classificação do Athletic veio com uma dose de drama. Aos 19 minutos, Reinaldo cobrou falta na área, o zagueiro Jemmes desviou levemente e acabou marcando contra para o Bahia de Feira. A bola passou por entre as pernas do goleiro Glauco.

Animado por diminuir a desvantagem ainda no período inicial da partida, o Bahia de Feira se lançou ao ataque e quase marcou em lance semelhante. Reinaldo cobrou outra falta distante, a bola encobriu Glauco e acertou o travessão.

No segundo tempo, o Athletic focou em segurar a vantagem e não permitir o segundo gol que levaria a decisão da vaga para os pênaltis, enquanto o Bahia buscou incessantemente o gol que nivelaria a disputa. Um erro na saída de bola quase terminou em gol de Kanela. Já nos minutos finais, Baggio desperdiçou grande chance para empatar.

Aos 55 minutos, após o técnico Cícero Júnior ser expulso, enfim veio o apito final, seguido de muita comemoração dos atletas no gramado.

O acesso à Série C logo na primeira tentativa de sua história dá prosseguimento a uma trajetória de ascensão meteórica e ao mesmo tempo tardia do Athletic. Apesar de ser centenário, o clube ficou muito tempo afastado do futebol profissional, retornando apenas em 2018, disputando a terceira divisão estadual. Em 2021, após dois acessos, estreou no Campeonato Mineiro da 1ª divisão, onde já acumula duas semifinais em três participações (2022 e 2023). Foi bicampeão mineiro do interior nestes mesmos anos e estreou em competições nacionais em 2023, caindo na primeira fase da Copa do Brasil para o Brasiliense e agora sendo bem sucedido na campanha da Série D.