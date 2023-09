Hoje é Dia: semana da Independência celebra 100 anos da Rádio MEC

Esta semana tem um feriado nacional na quinta-feira. No dia 7 de setembro, o Brasil celebra um marco de sua história: o Dia da Independência, relembrando o momento em que o país conquistou sua autonomia política. A data já foi tema de diversas matérias de veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Uma foi esta lista, publicada na Agência Brasil em 2017, com figuras importantes para a Independência.

Também no 7 de setembro, há 100 anos atrás, houve o lançamento da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, precursora da atual Rádio MEC AM. A fundação da emissora, que desempenha um papel crucial na educação e cultura do país, já foi tema de especiais como este do Portal EBC de 2016 e da Agência Brasil em 2021.

Outras datas do mês

Em 5 de setembro, é também lembrado o Dia da Amazônia, uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre a importância desse bioma tão vital para o planeta e para ressaltar a necessidade de sua proteção. Em 2017, o História Hoje, da Radioagência Nacional, falou sobre a data e sobre a região.

O Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher, em 6 de setembro, reforça a luta constante por igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Já o dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização, reconhecido pela ONU. A data, que realça a importância da educação e da alfabetização como ferramentas essenciais para o desenvolvimento e progresso das sociedades, foi tema do Repórter DF em 2022. Assista:

Para fechar a semana, temos, em 6 de setembro, os 110 anos do nascimento de Leônidas da Silva, um dos primeiros craques da história do futebol brasileiro. Em 2013, o centenário dele foi tema do De Lá Pra Cá, da TV Brasil. Já em 2018, ele foi lembrado pelas Rádios EBC como o primeiro artilheiro brasileiro em Copas do Mundo.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: