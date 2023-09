Fim de semana tem primeiros campeões nos Jogos da Juventude em SP

Os Jogos da Juventude de 2023, em Ribeirão Preto (SP), começaram para valer neste fim de semana. Depois da abertura na sexta (1º), os primeiros campeões foram surgindo e chamando a atenção com suas histórias. A competição vai até 16 de setembro, com transmissão ao vivo da TV Brasil (confira abaixo a programação desta semana).

No sábado (2), o paranaense Nicolas Gabriel dos Santos, de 16 anos, conquistou o ouro de forma surpreendente na categoria até 100 quilos do wrestling. O resultado foi destaque por dois motivos: Nicolas iniciou no esporte há apenas um ano e, além disso, competiu descalço contra adversários mais bem equipados.

"Eu até tentei conseguir uma sapatilha, mas calço 45 e não teve tempo. Pedimos para um monte de gente, mas no Brasil não tinha, precisava encomendar de fora para usar nos Jogos", disse o atleta, em declaração dada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Foi apenas a segunda competição de Nicolas no wrestling.

Já na marcha atlética, que estreou no programa dos Jogos em 2023, dois atletas tiveram a honra de serem pioneiros na vitória. Maria Luiza Jaime, do Paraná (3.000 metros/feminino) e Davi Gabriel da Silva da Silva, do Espírito Santo (5.000 metros/masculino) foram os primeiros campeões da história da modalidade nos Jogos.

"Fiquei muito emocionada quando soube que iria ter a marcha nesse meu último ano com idade para os Jogos da Juventude. Sempre quis viver esse momento de estar aqui com a delegação do Paraná. Na cerimônia de abertura, chorei”, disse Maria Luiza Jaime ao COB.

Ao fim do primeiro dia completo de disputas, o quadro de medalhas dos Jogos teve Santa Catarina no topo, com quatro ouros e 11 pódios no total, seguido por Paraná e Espírito Santo, com três ouros cada (Paraná teve um bronze a mais, três contra dois, totalizando sete pódios).

Transmissão na TV Brasil

Segunda-feira (4)

10h - provas de atletismo, modalidade que inclui corridas rasas, corridas com barreiras, revezamento misto, saltos, arremessos, lançamentos e combinadas.

Quarta (6)

16h - competição de judô (categorias super ligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado)

Quinta (7)

14h - competições de ginástica artística e judô

Sexta (8)

10h e 14h - competição de ginástica artística (disputas por equipes, individual geral e por aparelhos)