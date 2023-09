Mulher se casa com tornozeleira eletrônica e bandeira do Brasil; assista!

Uma noiva entra numa igreja exibindo uma tornozeleira eletrônica e usando a bandeira do Brasil como um véu. A cena inusitada foi compartilhada pela deputada Bia Kicis (PL-DF), em suas redes sociais no último sábado, 2. De acordo com a parlamentar, a mulher estaria no grupo de pessoas presas participação nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, em Brasília.



Bia Kicis, no entanto, não divulgou informações sobre a identidade dos envolvidos e do o local do enlace matrimonial. A cerimônia contou com poucos convidados.

