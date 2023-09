Paty do Alferes promove Campanha de Multivacinação

Até o dia 15 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Paty do Alferes promove a Campanha Nacional de atualização da caderneta de vacinação da população com até 15 anos de idade. Um dos principais objetivos é a retomada das altas coberturas vacinais no país. Para vacinar, basta levar o cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação.



Contra a poliomielite, serão vacinadas crianças menores de 5 anos, enquanto as vacinas de rotina, de forma geral, tem como público-alvo todos os menores de 15. Em ambos os casos, não há necessidade de guardar intervalo em relação à vacina contra a Covid-19.



A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) ressalta que o engajamento da população é fundamental para o Brasil se manter livre de doenças que podem levar à morte ou deixar sequelas. Para mais informações, a Prefeitura de Paty indica que o cidadão entre em contato com a sua unidade de saúde.