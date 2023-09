Sem saber estar grávida, mulher dá à luz em carro dentro de batalhão da PM

Nesta segunda-feira (4), uma mulher de 32 anos, que não sabia estar grávida, deu à luz dentro do carro em um batalhão da Polícia Militar, em Goiânia. Ao atenderem mãe e marido que entraram na unidade em busca de ajuda de emergência, policiais notaram que ela já estava em trabalho de parto. Não houve tempo para levá-la ao hospital, por isso os próprios agentes precisaram realizar o procedimento. As informações são do Portal G1.



Por não saber que estava grávida, a mãe não fez qualquer acompanhamento pré-natal. Mesmo assim, ela e o bebê passam bem. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e, enquanto viatura se deslocava para o local, auxiliou os policiais por telefone.