Zé Gotinha 'rouba a cena' no desfile do 7 de setembro

Zé Gotinha, mascote do Sistema Único de Saúde e ícone da campanha nacional de vacinação, foi aclamado pelo público que assistiu ao desfile do 7 de setembro em Brasília, na manhã desta quinta-feira. O personagem, acompanhado de médicos, enfermeiros e agentes e saúde representando o SUS, desfilou sobre um veículo do Corpo de Bombeiros e foi saudado pelo presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, parlamentares e demais autoridades.

Outra cena que chamou a atenção foi a presença de uma tropa de origem indígena que saudou em diversas línguas nativas o Dia da Independência em frente a Sonia Guajajara, ministra dos Povos Originários. O tradicional desfile trouxe a novidade em 2023 de ser dividido quatro eixos temáticos: Paz e Soberania, Ciência e Tecnologia, Saúde e Vacinação e Defesa da Amazônia.