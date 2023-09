Ciclone do Rio Grande do Sul não avança pelo Sudeste, mas SP terá mudança de tempo

O ciclone extratropical que se formou entre o litoral do Rio Grande do Sul e do Uruguai na segunda-feira, 4, já se afastou completamente do Brasil na terça-feira, 5, após provocar ao menos 27 mortes e estragos em diversas cidades gaúchas. Em Santa Catarina, há registro de uma morte. Segundo a Climatempo, o deslocamento para o oceano ocorreu ainda na altura da costa gaúcha e este sistema já não tem influência.

Por sua vez, a frente fria que se formou no Sul do Brasil, junto com o fenômeno climático, avançou para o Sudeste e já mudou o tempo na terça-feira nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

"Este ciclone extratropical não avançou para o Sudeste e não vai passar sobre nenhum Estado desta região", afirmou a Climatempo.

Desde terça, porém, com o avanço da frente fria, já foram registradas pancadas de chuva, assim como queda acentuada de temperatura em alguns locais do Sudeste. Na cidade de São Paulo, por volta das 16h, a temperatura variava de 17°C a 19°C. Na segunda-feira, 4, no mesmo horário, o calor era de quase 32°C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a quarta-feira, 6, amanheceu com céu encoberto. "O dia segue apresentando céu com muita nebulosidade, além de favorecer a ocorrência de garoa e chuviscos isolados", acrescenta o CGE.

Nos próximos dias, a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem causar muita nebulosidade e chuviscos.

Para quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, a expectativa é de sol entre nuvens e temperaturas em elevação.

Segundo a Meteoblue, nesta quarta-feira, a temperatura deve variar entre 15ºC e 18ºC com previsão de garoa, enquanto na quinta, os termômetros oscilam entre 15ºC e 23ºC, sem possibilidade de chuva.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

- Quarta-feira: entre 15ºC e 18ºC - possibilidade de garoa.

- Quinta-feira: entre 15ºC e 23ºC.

- Sexta-feira: entre 15ºC e 28ºC.

- Sábado: entre 17ºC e 30ºC.

- Domingo: entre 16ºC e 26ºC.

Ainda nesta quarta-feira, a frente fria se afasta do Brasil, na altura do litoral do Rio, mas ainda há condição para chuva em quase todo o Sudeste. "Não deve chover no extremo noroeste de Minas Gerais nem no centro-sul e oeste de São Paulo", afirma a Climatempo.

Enquanto na capital paulista a quarta será de frio e garoa, no Rio de Janeiro há possibilidade de chuva moderada e temperatura amena. Em Vitória e em Belo Horizonte, há expectativa de chuva forte e queda de temperatura.

Segundo a Climatempo, o alerta para temporais fica para o centro-sul capixaba. "Todo o litoral do Rio tem um dia com chuva, mas de moderada intensidade e a temperatura fica amena", acrescenta.

Ainda segundo a empresa brasileira de meteorologia, há risco de chuva moderada a forte e de raios no norte de São Paulo, no centro, oeste e leste de Minas Gerais.