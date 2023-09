Prédio de três andares desaba em Salvador

Um prédio de três andares desabou neste domingo, 3, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, até as 22h40, não havia registro de vítimas. A Defesa Civil de Salvador também foi acionada para atuar no local. Ainda de acordo com os bombeiros, cachorros da Companhia de Operações realizaram a varredura e atestaram que não havia vítimas entre os escombros. O desabamento ocorreu por volta de 20h. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram escombros e fiações soltas no local, enquanto os animais fazem as buscas. Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento.