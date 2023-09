PF destrói 302 balsas do garimpo ilegal no Rio Madeira

A Polícia Federal inutilizou 302 balsas de garimpo que estavam atuando de forma ilegal no Rio Madeira no bojo da Operação Draga Zero, encerrada neste sábado, 2.

Agentes da corporação e do Ibama percorreram 1500 km no Rio Madeira para combater danos ao meio ambiente e à saúde pública ligados a garimpos ilegais. A ofensiva passou pelos municípios amazonenses de Autazes, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré.

Segundo a PF, o garimpo ilegal praticado na região resulta na contaminação do rio por mercúrio e cianeto e também interfere na cultura de povos tradicionais, uma vez que áreas indígenas chegaram a ser invadidas pelos criminosos, na região de Manicoré.