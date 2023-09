Motorista que atropelou Kayky Brito arrecada R$ 160 mil em vaquinha

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva conseguiu angariar mais de R$ 160 mil em uma vaquinha virtual após postar um vídeo nesta quinta-feira, 7, em que relata estar sem trabalhar e com o carro avariado após ter atropelado o ator Kayky Brito, de 34 anos, no sábado, 2, no Rio de Janeiro. Informações iniciais apontam que ele dirigia em velocidade permitida e que auxiliou o artista após o acidente, mas a investigação policial ainda não foi concluída.

Segundo a plataforma da vaquinha, 5.252 pessoas colaboraram com o motorista até as 21h desta quinta. No vídeo, Silva agradece o apoio que tem recebido na internet, mas relata viver "dias difíceis", por questões psicológicas, físicas e financeiras. Ele pede orações para si e para Kayky. Em entrevista à imprensa, disse que pensa constantemente no filho do ator.

Também nesta quinta, a família do ator se manifestou por meio de um comunicado em que presta apoio ao motorista. "Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos!", publicou a atriz Sthefany Brito, irmã do ator.

O boletim médico mais recente foi divulgado nesta quinta-feira, pelo Hospital Copa D'Or. Segundo os médicos, Kayky "permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento". No boletim de quarta, 6, os médicos destacaram que o ator apresentava "sinais de melhora evolutiva".