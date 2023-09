Como 'Evidências' foi parar no setlist de Bruno Mars?

O primeiro show de Bruno Mars no The Town no domingo, 3, foi repleto de momentos especiais para os brasileiros: das eufóricas coreografias à confiança com que o artista se chamou de "Bruninho", houve muitos trechos que os fãs se orgulharam de assistir. Mas um destaque provou a dedicação da banda ao País - quando o tecladista de Mars, John Fossitt, tocou

Homenagear o Brasil com Garota de Ipanema ou outro lugar-comum seria uma escolha fácil, mas a especificidade da canção sertaneja surpreendeu o público. Como o maior sucesso dos karaokês chegou até a banda de Bruno Mars?

Para muitos, poderia ser a influência de Mateus Asato, guitarrista brasileiro que tocava com Bruninho em suas turnês, mas que se ausentou da banda para projetos solo. Asato chegou a brincar com o acontecimento, dizendo que "foi fruto de um churrasco na casa de Naldo Benny".

Mas em entrevista rápida ao Estadão, enquanto passava o som para um show no Chile, Fossitt negou que a sugestão fosse relacionada ao ex-guitarrista de Mars. Segundo John, a ideia foi dele próprio, com a ajudinha de outro amigo brasileiro que mora nos EUA. "Eu queria fazer algo especial para o meu solo", disse. "Então pedi a um amigo para me sugerir algumas músicas brasileiras famosas."

Fossitt, que está na banda de Mars desde 2012, sabia que Evidências era conhecida, mas foi o som da música que o cativou - assim como fez com milhões de brasileiros. "Eu ouvi algumas músicas, mas assim que escutei a introdução de Evidências, sabia que era essa. Então estudei por alguns dias e só esperava que o público cantasse quando eu tocasse", revelou.

Ao acertar o hino brasileiro não oficial, Fossitt colocou Evidências nos Trending Topics. A versão rendeu até reação de Chitãozinho e Xororó, dupla que popularizou a música de José Augusto e Paulo Sérgio Valle. "Nunca pensei que tudo isso aconteceria", disse John. Bruno Mars e sua banda, incluindo o tecladista, se apresentarão novamente no The Town neste domingo, 10. E vai ter Evidências de novo? Fossitt ainda não revela. Só quero ouvir dizer que sim.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.