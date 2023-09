'Todas As Flores': relembre quem são os personagens da novela e veja nomes do elenco

Sucesso na Globoplay,estreou na TV aberta no início desta semana, no horário da novela das onze na programação da Globo. O folhetim de João Emanuel Carneiro conta com grandes nomes no elenco, como Regina Casé, Sophie Charlotte, Fábio Assunção e muito mais.

A primeira temporada estreou no streaming em outubro do ano passado e a segunda chegou em abril deste ano. A trama gira em torno da história de Maíra, uma menina cega, criada em Pirenópolis, Goiás, que é procurada pela mãe, a perversa Zoé (Regina Casé) com o intuito de que ela doe a medula para a irmã, a egoísta Vanessa (Leticia Colin), que sofre de leucemia.

Só quem sabe das verdadeiras intenções de Zoé é Judite (Mariana Nunes), moradora do bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro, madrinha da Maíra. A história dessas mulheres é interligada por Humberto (Fábio Assunção), amante de Zoé e pai de Pablo (Caio Castro), filho de Judite e amante de Vanessa, e Rafael (Humberto Carrão), noivo de Vanessa que se apaixona por Maíra.

Conheça os principais personagens de Todas as Flores:

Maíra - Sophie Charlotte

Maíra é uma mulher cega que foi criada pelo pai, Rivaldo, em Pirenópolis, Goiás. Sua vida vira de cabeça para baixo quando seu pai morre e ela descobre que a mãe, Zoé, está viva. Então, ela segue para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir a sobrevivência da irmã, Vanessa.

No Rio, ela vai trabalhar na empresa de Rafael como perfumista e se apaixona por ele. Mas, o que ela não sabe, é que ele é noivo de sua irmã.

Zoé - Regina Casé

A vilã vivida por Regina Casé rejeitou a filha que nasceu sem enxergar. Mas, depois, vai atrás de Maíra para salvar a outra filha, Vanessa e, posteriormente, ela chega a se afeiçoar verdadeiramente pela personagem de Sophie Charlotte.

Zoé está envolvida em um esquema de tráfico humano e usa uma obra social como fachada para seus crimes. Sempre foi apaixonada e rejeitada por Humberto.

Vanessa - Letícia Colin

Mesmo sendo salva pela irmã que doou sua medula óssea, Vanessa despreza Maíra e também não tem afeto pela mãe. A personagem vive um romance escondido com Pablo, mas sonha em casar com o herdeiro Rafael.

Humberto - Fabio Assunção

Humberto é pai de Rafael e teve uma juventude pobre no bairro da Gamboa. Embora seja casado há anos, ele mantém Zoé como amante, e os dois se conhecem desde a época em que viveu nas ruas.

Rafael - Humberto Carrão

Herdeiro da Rhodes, Rafael é noivo de Vanessa, vive uma relação infeliz com a estilista da Rhodes. Ele resolve terminar o namoro quando conhece Maíra e se apaixona pela jovem. Na adolescência, Rafael também viveu um período de cegueira.

Pablo - Caio Castro

Pablo tem um caso com Vanessa e usufrui do dinheiro dela, mas, é mais um personagem que acaba se apaixonando por Maíra. Ele é vaidoso e segue tendências de moda.