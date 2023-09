Bruno de Luca disse que só ficou sabendo que Kayky Brito era a vítima do atropelamento um dia depois do acidente. O ator prestou depoimento nesta quarta-feira, 6, na 16ª DP, no Rio de Janeiro. As informações são da Globonews.

Kayky foi atropelado na madrugada do sábado, 2, na Barra da Tijuca, e Bruno era uma das pessoas que o acompanhavam no quiosque.

Bruno chegou à delegacia às 14h45 e falou brevemente com a imprensa. "Estou me recuperando. Vou dar meu depoimento e depois falo com vocês", disse.