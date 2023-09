Com delação de Cid no radar, Michelle Bolsonaro chora e alega perseguição; assista

Em culto realizado nesta quinta-feira (7), na Igreja Catedral da Bênção, em Brasília, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chorou durante discurso aos fiéis. Bastante emocionada, ela alegou estar sendo vítima de “perseguição” e “injustiça”. A fala ocorre após o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal.



"O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como o Senhor salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados", afirmou Michelle, o tempo todo com uma bandeira do Brasil nas costas. A presidente do PL Mulher estava acompanhando do marido, Jair Bolsonaro, e dos deputados Magno Malta (PL-ES), Marco Feliciano (PL-SP) e Hélio Lopes (PL-RJ).